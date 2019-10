Météo du 7 octobre à Lyon : des éclaircies attendues l'après-midi

La pluie devrait se calmer en début de matinée ce 7 octobre à Lyon et les nuages finir par timidement se disperser en début d'après-midi.

Après une nuit de pluie et un réveil sous un ciel maussade digne d'un lundi, le soleil devrait réussir à pointer le bout de son nez l'après-midi. Côté température le début de semaine s'annonce légèrement plus frais que ce week-end avec de 11°C à 14°C le matin et un pic à 17°C l'après-midi.

Du côté de la qualité de l'air, les chiffres sont "bon". l'indice est de 21 sur 100, sachant que 0 est une qualité de l'air "très bonne" et 100 "très mauvaises".