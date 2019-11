Météo du 5 novembre à Lyon : le soleil fait son retour, pas la pollution

Parenthèse de soleil entre les averses ce 5 novembre à Lyon. La qualité de l'air est excellente.

Après plusieurs jours de pluie, le soleil fait son grand retour ce mardi matin à Lyon. Les nuages blancs vont se faire de plus en plus gris et la pluie s'imposera à nouveau dans l'après-midi pour continuer durant toute la nuit.

Le vent du sud fait également son retour avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Les températures baissent, après 7 degrés le matin, il fera 13 l’après-midi.

La bonne nouvelle est du côté de la qualité de l'air qui est excellente. Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes attribue ainsi un indice de 18 pour cette journée du 5 novembre.