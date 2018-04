Météo du 5 avril : belles éclaircies à Lyon

Après les orages ce mercredi soir la journée s’annonce ensoleillée ce jeudi à Lyon.

Soleil et nuages vont jouer à cache-cache tout au long de la journée ce jeudi. La journée n’en restera pas moins très agréable avec de très belles éclaircies attendues par Météo France. Une journée d’autant plus plaisante que le vent qui soufflait ces derniers jours va prendre un peu de repos avant de revenir ce week-end. Côté températures, il fera entre 8°C et 17°C ce mercredi.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l’air est « bonne » dans l’agglomération lyonnaise : une note de 39/100 lui est attribuée.