Météo du 27 mai : Lyon sous les averses

Ce lundi 27 mai, les Lyonnais pourraient bien faire la course contre la pluie à plusieurs reprises. Les averses devraient rythmer la journée.

Les nuages sombres se font de plus en plus présents à Lyon ce 27 mai. Quelques averses devraient tomber, avec plus d'intensité vers la fin de journée.

Les températures baissent légèrement. Après 15 degrés ce matin, il fera 22 cet après-midi. Un vent du nord à 20 km/h devrait contribuer à cette sensation de fraîcheur.

La qualité de l'air s'améliore. Avec un indice de 40 sur 100, elle est considérée comme bonne par Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.