Météo du 26 février : toujours du soleil à Lyon (et de la pollution)

À Lyon, il fera entre 1°C la nuit et 18°C au plus fort de la journée ce mardi.

Depuis plusieurs semaines le soleil a posé ses bagages à Lyon et ne semble pas décidé à repartir. Ce mardi 26 février ne fera pas exception puisque Météo France ne prévoit aucun nuage à l'horizon. Il fera donc une nouvelle fois très beau à Lyon. Concernant les températures, le delta entre le plus frais et le plus chaud sera de plus de 17°C. En effet si le mercure va tomber à 1°C dans la nuit, il indiquera plus de 18°C dans l'après-midi.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “mauvaise” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 92 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”). La métropole de Lyon est toujours en alerte orange pollution.