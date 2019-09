Météo du 25 septembre à Lyon : soleil le matin, pluie l'après-midi

La météo s'annonce changeante ce mercredi à Lyon où le temps du matin ne sera pas celui de la fin de journée.

En début de journée, le temps s'annonce radieux à Lyon. Selon Météo France, le soleil brillera toute la matinée. À partir de 14h, quelques nuages noirs devraient faire leur apparition au-dessus de la ville. Le ciel va alors peu à peu se boucher et des averses vont pointer leur nez après 20h. Une pluie que ne s'arrêtera pas avant jeudi matin. Concernant les températures, il fera jusqu'à 23°C au plus fort de la journée et 14°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 23 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).