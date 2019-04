Météo du 25 avril à Lyon : pluie et 100 km/h de vent

Météo pluie et nuages Lyon (DR)

Des pluies fortes seront accompagnées par des rafales de vent qui pourront atteindre les 100 km/h à Lyon ce jeudi.

Ce jeudi, le vent va souffler fort à Lyon. Le département du Rhône a été placé en vigilance orange aux vents violents. Les rafales pourront atteindre les 100 km/h entre 11h et 14h. Ce vent accompagnera les averses de pluie dans l'après-midi. Les pluies seront même fortes entre 17h et 23h. Concernant les températures, il fera entre 9°C et 19°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 41 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).