Météo du 21 septembre à Lyon : du soleil et du vent

Lyon va s'offrir un dernier jour d'été ce samedi avec du soleil et des températures agréables.

Avant une chute des températures prévue dimanche, Lyon va s'offrir un dernier jour d'été ce samedi. Jusqu'à 17h, le ciel sera dégagé et offrira de belles parts de soleil. En fin d'après-midi, il se couvrira peu à peu jusqu'à la tombée de la nuit. À partir de 11h, un vent du sud va souffler jusqu'à 45 km/h en rafale. Il ne s’arrêtera qu'en début de soirée. Concernant les températures, il fera jusqu'à 28°C au plus fort de la journée et 16°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 39 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).