Météo du 19 avril : soleil, chaleur et pollution à Lyon

Ce 19 avril sera chaud à Lyon. La température grimpe, tout comme la concentration de pollution dans l'air.

Journée très ensoleillée à Lyon, même si quelques nuages blancs se feront de plus en plus nombreux en fin d'après-midi. Le soleil tape, la température grimpe et la douceur sera au rendez-vous. Durant la nuit, la situation pourrait se dégrader avec quelques averses. De même, des orages pourraient éclater durant le week-end.

Après 10 degrés le matin, il fera 25 degrés l'après-midi, soit une température supérieure à 9 degrés par rapport aux normes de saison. On restera néanmoins loin du record de 1949 et ses 29 degrés. Un vent du Sud à 15 kilomètres-heure devrait contribuer à la sensation de douceur.

Néanmoins, il ne s'agira pas d'une belle journée. La qualité de l'air est toujours moyenne. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, l'indice prévu est de 51 sur 100. Il pourrait se dégrader dans la journée.