Météo du 19 août : grand soleil à Lyon

Pas de doute, c'est bien l'été. toute la journée, le soleil brillera à Lyon, sans l'ombre d'un nuage.

Une belle journée attend les Lyonnais ce dimanche. Au programme, un soleil d'été qui trônera fièrement dans le ciel, loin des nuages. Il fera déjà 24°C ) 11h et 28°C à 14h. Dès 17h, il fera 30°C, la plus haute température de la journée. Dans la nuit, les températures deviendront plus douces. De quoi mieux dormir que les jours précédents.

Ce soir le soleil se couchera à 20h43.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 50 soit "bonne", sur son échelle allant de 1, "très bonne", à 100, "très mauvaise".