Météo pluie et nuages Lyon (DR)

Les belles éclaircies vont faire place à quelques averses ce vendredi à Lyon.

Ce vendredi s'annonce bien gris à Lyon. Du matin jusqu'au soir, Météo France prévoit une très large couverture nuageuse au-dessus de la ville. Quelques averses éparses sont attendues entre 14h et 20h. Le vent devrait aussi souffler en provenance du sud. Entre 8h et 14h, les rafales pourront atteindre les 50 km/h. Le thermomètre affichera entre 8°C et 18°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 4( sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).