Météo du 17 juillet à Lyon : la barre des 30 degrés à nouveau franchie

Les températures poursuivent leur hausse à Lyon ce 17 juillet. La barre des 30 degrés est à nouveau franchie et le risque d'un épisode caniculaire la semaine prochaine monte d'un cran.

Du soleil, toujours du soleil à Lyon pour ce 17 juillet. Un temps estival s'installe et les températures continuent leur hausse. Après 17 degrés le matin, il fera 31 l'après-midi, tandis que la nuit va rester plus douce. Le risque d'une canicule la semaine prochaine se fait de plus en plus fort. Pour ce mercredi, un vent du nord de 15 km/h contribuera à rendre la journée plus agréable.

Soleil, hausse des températures et circulation automobile encore forte, le cocktail est là pour l'apparition de pic d'ozone. La qualité de l'air se dégrade. Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes attribue un indice de 54 à cette journée.