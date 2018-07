Météo du 17 juillet à Lyon : belle journée à Lyon

Météo France prévoit une journée ensoleillée ce mardi à Lyon.

Du matin jusqu'au soir, un grand soleil va trôner sur Lyon. Selon Météo France, quelques nuages épars apparaîtront entre 14h et 17h mais pas de quoi faire de l'ombre à une journée qui s'annonce radieuse. Côté températures, il fera entre 20°C et 31°C aujourd'hui. La qualité de l'air est jugée "moyenne", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 52/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.