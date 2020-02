Météo du 15 février : grand soleil ce week-end à Lyon

Ce week-end s’annonce radieux à Lyon, même si le vent va se lever à partir de dimanche.

La brume matinale va rapidement laisser place à un très large soleil à Lyon ce samedi. Aucun nuage n'est attendu durant cette journée. Dimanche, rebelote, Météo France prévoit un large ciel bleu. Seul changement, l'arrivée d'un vent du sud qui soufflera jusqu'à 60 km/h en rafale lors du dernier jour de la semaine. Concernant les températures, il fera entre 1°C et 16°C samedi et entre 7°C et 15°C dimanche.

Enfin du côté de la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon ce week-end. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 25 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).