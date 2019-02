Météo du 15 février à Lyon : quand le soleil fait oublier la pollution

Douce et lumineuse, telle sera cette journée du 15 février à Lyon. Le soleil est bien là, et il semble décidé à rester. Tout comme la pollution qui s'installe elle aussi.

Pas de nuage à l'horizon. Le soleil illuminera le ciel de la capitale des Gaules dès la matinée, et jusqu'à ce qu'il se couche. Quant aux températures, elle seront aussi douces que pour la journée d'hier. S'il ne fera que 0°C à 7h, elles devraient vite grimper, puisqu'il fera déjà 6°C à 10h, et 13°C à 13h. Au plus doux de la journée, il fera 15°C aux alentours de 16h. Si la journée sera belle, la pollution sera elle aussi, bien de la partie...

Côté qualité de l'air en revanche, la tendance est à la dégradation. L'absence de vent empêche les particules de s'évacuer. Aussi, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une qualité de l'air de 90 sur son échelle, qui va de 1 "très bonne" à 100 "très mauvaise".