Météo du 15 août : soleil et 29°C à Lyon

Le temps sera doux ce mercredi à Lyon. Météo France prévoit un grand soleil toute la journée et des températures n’excédant pas les 29°C.

Une journée ensoleillée, mais pas trop chaude. Les épisodes récents d’orages et de pluies ont permis de chasser la canicule et offrent des températures plus douces aux Lyonnais. Derrière ce grand ciel bleu, le thermomètre affiche un maximum de 24°C ce matin et 29°C cet après-midi.

Concernant la pollution, la qualité de l’air est jugée “bonne” ce mercredi. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes attribue à Lyon la note de 39/100. Pour rappel, sur l’indice national Atmo, 0 correspond à une qualité d’air excellente et 100 exécrable.