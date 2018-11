Météo du 13 novembre : nuages et pluie à Lyon

La journée s'annonce couverte à Lyon avec des pluies attendues dans la matinée.

Ce mardi sera pluvieux et couvert à Lyon et dans la région. Les pluies seront attendues notamment le matin jusqu'en début d'après-midi avant qu'elles ne laissent place à une large couverture nuageuse le reste de la journée. Côté vent, il ne soufflera que faiblement dans la journée et ne dépassera pas les 5 km/h contrairement à hier. Concernant les températures, il fera entre 13°C et 14°C. À partir de samedi, le soleil va faire son retour et les températures vont s'approcher des 18°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 26 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).