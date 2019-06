Météo du 13 juin à Lyon : grand soleil et 26°C ce jeudi

Ce jeudi s'annonce très ensoleillé à Lyon où les températures seront des plus agréables.

Le beau temps de mercredi va se confirmer ce jeudi à Lyon. Tout au long de la journée, Météo France prévoit un large soleil et aucun nuage n'est annoncé à l'horizon. Une journée des plus agréables qui sera accompagnée par un léger vent du sud qui pourra souffler en rafale jusqu'à 45 km/h entre 14h et 20h. Concernant les températures, le thermomètre affichera entre 9°C et 26°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “moyenne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 51 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).