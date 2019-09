Météo du 12 septembre à Lyon : grand soleil et 27°C

Le thermomètre continue de monter à Lyon et les journées restent belles en ce milieu du mois de septembre.

Après la fraîcheur des jours derniers, l'air va se réchauffer à Lyon. Ce jeudi, Météo France prévoit un très large soleil au-dessus de la ville. Du beau temps qui va tenir toute la journée. Si un léger vent (15 km/h) soufflera en provenance du nord, les températures seront des plus agréables. Il fera jusqu'à 27°C au plus fort de la journée et 13°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 38 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).