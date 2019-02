Météo du 12 février : soleil d'hiver à Lyon

Ce mardi à Lyon, le soleil sera de retour, bien que les températures restent fraîches.

Bonne nouvelle, le soleil sera de retour après une journée de grisaille. Ce mardi, après quelques passages couverts dans la matinée, le ciel devrait retrouver sa belle couleur bleue. Côté température en revanche, on reste dans les normales saisonnières. Il fait 2°C à 7h, et il ne fera que 4°C à 10h. De 13h à 16h il fera 8°C, le moins froid de la journée, et le mercure redescendra à 6°C à 19h. Quant au ressenti, ne vous y trompez pas, il sera inférieur aux températures indiquées sur le thermomètre ! Un léger vent soufflant entre 10 et 15km/h rythmera la journée, qui prendra fin à 18h, quand le soleil commencera à se coucher.

Pour ce mardi, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une qualité de l'air estimée à 31, soit "bonne", sur son échelle allant de 1, soit "très bonne", à 100, soit "très mauvaise".