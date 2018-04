Météo du 12 avril  : soleil en journée, pluie en soirée à Lyon

Lors d’un concert organisé dans un bar du quai Arloing, une bagarre entre antifascistes et militants d’extrême droite a éclaté. Huit personnes ont été interpellées par la police. En marge du concert « no racism, no sexism, no fascim » organisé au bar RockNEat du quai Arloing, une violente rixe a eu lieu entre militants antifa et […]