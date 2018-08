Météo du 12 août : grand soleil à Lyon

Météo France prévoit un dimanche ensoleillé et des températures atteignant les 32°C ce dimanche à Lyon.

Les Lyonnais pourront profiter ce dimanche d’une journée sous le soleil et pas trop chaude : 23°C au maximum ce matin et 32°C dans l’après-midi, loin des températures caniculaires des semaines passées. L’épisode d’orages et de pluies de ces derniers jours à permis de refroidir les températures et de libérer Lyon d’une chaleur écrasante. Mais si le beau temps était au rendez-vous tout le week-end, cela ne va pas durer : dès lundi, Météo France prévoit un nouvel épisode d’orages et de pluie.

Concernant la qualité de l’air, celle-ci est jugée “moyenne” selon l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 54/100 et prévoit une amélioration pour demain. Sur l’indice national Atmo, 0 équivaut à une qualité d’air excellente et 100 exécrable.