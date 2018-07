Météo du 10 juillet : mardi radieux pour France-Belgique

La météo s'annonce ensoleillée ce mardi pour la demi-finale de la coupe du monde entre la France et la Belgique.

Comme ce lundi, le soleil va trôner au-dessus de Lyon ce mardi. Du matin jusqu'au soir, pas un nuage n'est prévu par Météo France. Un temps parfait pour profiter de la demi-finale de la coupe du monde entre la France et la Belgique (20h) en terrasse. Côté températures, il fera entre 22°C et 30°C aujourd'hui. La qualité de l'air est jugée "moyenne", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 53/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.

