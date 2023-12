Météo : douceur et éclaircies ce dimanche à Lyon

La dernière journée de 2023 sera douce à Lyon avec jusqu'à 12°C.

La soirée du Nouvel An devrait être placée sous le signe de la douceur ce dimanche à Lyon. Quelques gouttes de pluie sont à prévoir en matinée avant que le temps ne devienne plus sec au cours de l'après-midi et en soirée.

Côté températures, comptez environ 8 degrés le matin puis jusqu'au 12°C dans l'après-midi, soit 5°C au-dessus des normales de saison. Un vent du Sud pourra souffler en moyenne à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 65 km/h.