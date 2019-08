Météo : des orages violents attendus à Lyon et dans le Rhône mardi soir

Le Rhône est en vigilance jaune pour orages par Météo France depuis lundi matin. Mardi soir, des orages violents pourraient éclater à Lyon et dans le Rhône.

Ces trois premiers jours de la semaine s’annoncent très perturbés à Lyon et dans le Rhône. Des orages sont attendus sur Lyon et le département du Rhône ce lundi en fin de journée. Le Rhône a d’ailleurs été placé en alerte jaune aux orages depuis ce lundi matin 6h.

Mais c’est demain, mardi, que les orages pourraient être les plus violents. De mardi 15h à minuit, le département du Rhône, comme la Loire, le Jura et l’Ain, sera en vigilance orange pour "orages".

De la grêle et du vent violent

"Mardi soir, les orages violents progresseront vers le lyonnais, l'Ain et le Jura dans la soirée avec une forte activité électrique et sous les cellules orageuses les plus intenses de la grêle et du vent violent. En fin de soirée, les orages les plus violents s'évacueront progressivement vers la Suisse et le communiqué spécial pourra être levé", explique ce lundi La Chaine Météo.

Des cumuls de pluie pourraient mardi soir atteindre 25 à 30 millimètres en une heure, soit l'équivalent de 10 à 15 jours de précipitations