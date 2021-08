Météo : des orages prévus à Lyon samedi avant le retour du soleil

Le beau temps qui s’est installé à Lyon vendredi 6 août ne devrait pas durer plus de 24 heures. De la pluie et des orages sont attendus samedi dans la capitale des Gaules, avant l’arrivée des beaux-jours dès dimanche.

Tout au long du mois de juillet, la pluie a marqué le quotidien des Lyonnais. Selon certains experts le mois qui s’est écoulé serait même l’un des plus pluvieux enregistré à Lyon avec 177,1 mm de précipitations, un nouveau record qui efface la précédente marque établie en 2008.

Le mois d’août n’a pas commencé sur de très bonnes bases non plus. Et même si le soleil brille haut dans le ciel de la métropole ce vendredi 6 août, les Lyonnais devront patienter quelques jours avant de voir le beau temps s’installer au coeur de l’été.

Le mois de #juillet a été bien mitigé sur #Lyon avec de la fraicheur, des pluies abondantes et un clair manque d'ensoleillement. pic.twitter.com/H80IClYFOB — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 3, 2021

Des orages avant une semaine ensoleillée

Selon les services de Météo France, le soleil de cette fin de semaine devrait laisser la place à un nouvel épisode de pluies orageuses, ce samedi dans la métropole de Lyon où le mercure ne devrait pas dépasser la barre des 21°c.

La journée de dimanche devrait être plus clémente avec quelques nuages, mais le retour du soleil. Celui-ci devrait d’ailleurs s’installer entre Rhône et Saône tout au long de la semaine prochaine. Météo France annonce qu’il fera beau et surtout très chaud, les températures devraient en effet repasser au-dessus des 30°c.