Depuis lundi 11 avril, le service prévention des crues du Rhône a placé la Saône en vigilance jaune au niveau de la station du Pont de la Feuillée, située à Lyon. Une décrue est attendue ce mardi après-midi.

Depuis lundi 11 avril, le SPC Rhône a placé la Saône en vigilance jaune car le niveau d'eau, particulièrement au Pont de la Feuillée à Lyon, reste proche de celui des premiers débordements observés la semaine passée.

Une baisse attendue cet après-midi

"Les ondes de crue qui se sont formées sur l'amont de la Saône et sur le Doubs la semaine dernière se propagent plus à l'aval et provoquent une hausse des niveaux sur la Saône aval, avance le SPC Rhône. Ainsi, le tronçon de la Saône à Lyon restera proche des niveaux de premiers débordements et dommages localisés jusqu'en début d'après-midi de mardi, avant l'amorce de la décrue", explique le service prévention des crues du Rhône.

SPC ajoute que des montées très rapides des eaux ainsi que des débordements localisés sont possibles. "Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement", a-t-il prévenu.