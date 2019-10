Météo à Lyon le 11 octobre : grand soleil sur la ville

Du soleil et un peu de vent, cette fin de semaine à Lyon s'annonce radieuse.

Après quelques jours de grisaille et de pluie, le soleil va faire son retour à Lyon pour la fin de semaine. Ce vendredi, du matin jusqu'au soir, aucun nuage n'est annoncé à l'horizon. Du beau temps qui va réchauffer les températures puisqu'il fera entre 7°C le matin et 24°C l'après-midi. À noter, un vent du sud va se lever en fin de journée et soufflera jusqu'à 40 km/h en rafales. Ce week-end, des rafales allant jusqu'à 65 km/h sont annoncées.

Concernant la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 29 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).