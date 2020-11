Météo à Lyon : grand soleil mais températures négatives ce week-end

Il fera beau mais froid ce week-end des 21 et 22 novembre à Lyon. L'hiver n'est plus très loin, et ça se sent.

Chaque jour, la météo se rapproche un peu plus des prévisions hivernales à Lyon. Malgré des températures basses, il fera grand soleil ce week-end des 21 et 22 novembre. Le matin, il fera particulièrement frais et le mercure passera même sous la barre des zéro degrés ce dimanche 22 novembre. L'après-midi, les températures peineront à remonter franchement, ne dépassant pas les 9°C. Le ciel sera parfois voilé, rafraîchissant encore l'atmosphère mais le soleil tiendra bon tout le week-end. La semaine prochaine, les nuages gagneront du terrain mais les températures seront légèrement plus clémentes.