Météo à Lyon : du soleil et de violentes rafales de vent cette semaine du 19 octobre

Cette semaine du 19 octobre commencera sous le soleil à Lyon, agrémenté de fortes rafales de vent. Le beau temps tiendra bon jusqu'en fin de semaine avant de céder la place à des conditions météorologiques plus automnales.

Le temps sera mitigé à Lyon cette semaine du 19 au 25 octobre, alternant grand beau et violentes rafales de vent. Ainsi, le début de la semaine sera ensoleillé mais très venteux. Le ciel se couvrira peu à peu et des averses viendront tacher le ciel bleu en fin de semaine pour un week-end maussade.

Du soleil et beaucoup de vent pour bien commencer la semaine

Ce lundi 19 octobre, la semaine commencera dans la continuité de ce dimanche avec un grand soleil. Les températures grimperont jusqu'à 19°C dans l'après-midi, avec quelques brises de vent. Seul bémol : dans la soirée et toute la nuit, le vent soufflera fort avec des rafales à 55 km/h...

Mardi 20 et mercredi 21 octobre, il fera toujours beau et le mercure dépassera même la barre des 20°C malgré un soleil voilé. Ombre de taille à ce joli tableau : le vent. De violentes rafales de vent atteindront 80 km/h dans l'après-midi du mardi et ne faibliront pas le lendemain. Il faudra atteindre jeudi 22 octobre pour avoir une légère accalmie et un vent qui soufflera moins fort, mais avec des rafales à 55 km/h tout de même jusque dans la nuit.

Une fin de semaine pluvieuse

Après ces quatre jours venteux certes, mais bien ensoleillés, la fin de la semaine sera plus morne. Vendredi 23 octobre, Lyon se réveillera sous la pluie et les températures passeront sous la barre des 20°C. Samedi 24 octobre suivra la tendance, avec de la pluie qui cédera peu à peu la place à un soleil timide au fur et à mesure de la journée. Des rafales de vent viendront s'ajouter au tableau dimanche en fin de journée, annonciatrices d'une nouvelle semaine de pluie sur la capitale des Gaules.