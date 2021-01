Météo à Lyon : de la grisaille et de la neige en fin de semaine

Après un week-end froid et pluvieux, on se retrouve avec un temps similaire en début de semaine. Il y aura même quelques flocons de neige à partir de jeudi.

Lundi, mardi et mercredi, même histoire, des nuages, du gris et pas un rayon de soleil dans le ciel de Lyon. Les températures matinales commenceront dans le négatif avec -1° pour atteindre un maximum de 3 à 4 degrés dans l'après midi. Un petit vent allant de 10 à 15 m/h devrait venir geler une peau déjà bien sèche. Il ne devrait pas y avoir de pluie durant ces trois premiers jours.

Petite amélioration, ou presque, sur les deux jours suivants. Le soleil devrait traverser les nuages pour illuminer la journée des Lyonnais. Les premiers flocons devraient commencer à tomber dès jeudi matin et se poursuivre jusqu'à vendredi voire samedi. Du coté des températures, on reste sur la même chose qu'en début de semaine avec -2° pour jeudi matin et 3° dans l'après-midi. Un peu plus froid et délicat pour le vendredi, de -3 le matin à 2° par la suite avec l'arrivée de quelques averses.