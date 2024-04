Lyon : le Festival des Terroirs remet le couvert ce weekend

Du samedi 27 au lundi 29 avril, le Festival des Terroirs investit le Heat, dans le quartier de la Confluence, à Lyon

Après une première édition ayant réuni 90 chefs et 55 producteurs et artisans exposants en provenance de toute la France (pour 10 000 visiteurs), le Festival des Terroirs fait son retour au Heat, dans le 2e arrondissement de Lyon, du samedi 27 au lundi 29 avril. Sur le thème du "bien manger" et "bien boire" l'évènement vise à "relier les acteurs du terroir, des chefs, producteurs-artisans jusqu’au grand public".

75 producteurs et 40 chefs français

Au programme cette année : grand marché de 75 producteurs, food court, ateliers, dégustations, tournoi de pétanque entre chefs et festivaliers, grand banquet, championnat du tartare de boeuf le dimanche et remise des prix des Trophées des Terroirs.

En outre, plus de 40 chefs français ont fait le déplacement, dont les deux parrains de cette édition, la patissière Claire Heitzler (passée notamment par le Ritz et Ladurée) et le triplement étoilé Régis Marcon.

Informations pratiques : Heat - 70 Quai Perrache – 69 002 Lyon / Samedi 27 avril : 11h-00h / Dimanche 28 avril : 11h-20h / Lundi 29 avril : 10h-18h / Entrée gratuite. Plus d'informations.