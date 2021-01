Deux étudiants ont tenté de se suicider depuis le début de l'année 2021 à Lyon. Nombre d'étudiants vivent très mal la situation actuelle, loin des salles de cours. A Lyon, une manifestation est organisée ce jeudi, au départ de la Manufacture des Tabacs.

"Face à l'urgence de la précarité étudiante, l'indifférence et l'inaction ne sont plus tolérables", expliquent les organisateurs. Plusieurs organisations étudiantes appellent à une journée de mobilisation ce jeudi 21 janvier. "Nous ne supportons plus d'être la génération sacrifiée de la crise actuelle", ajoutent-ils.

Le 8 janvier, un étudiant de l'Université Jean Moulin-Lyon 3 a tenté de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre à Villeurbanne (lire ici). Quatre jours plus tard, une étudiante a tenté à son tour de se défenestrer depuis sa résidence universitaire du 5e arrondissement de Lyon (lire ici).

Une manifestation est organisée ce jeudi à Lyon, avec un rendez-vous à midi à la Manufacture des Tabacs. Des manifestations sont également organisées dans d'autres villes de la région, dont Saint-Etienne et Grenoble.

Lire aussi : Etudiants à Lyon au temps du coronavirus : "ça ne m'étonne pas ces tentatives de suicide"