Lyon : un étudiant entre la vie et la mort après avoir tenté de se suicider

"Dans la nuit du 8 au 9 janvier, un étudiant de la faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 s’est défenestré dans la résidence universitaire dans laquelle il logeait. Il est actuellement hospitalisé. Sa famille est auprès de lui", explique le rectorat de Lyon.

"Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame", précise le rectorat. Un soutien psychologique est déployé par le Crous de Lyon à l’attention des résidents et du personnel de la résidence universitaire où se sont déroulés les faits, à Villeurbanne. L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose dès ce lundi 11 janvier une cellule d’écoute psychologique pour accompagner les étudiants.

Éric Carpano, le président de l’université Lyon 3 a envoyé un mail aux étudiants et enseignants de l'université, rappelant que "la fermeture des universités, les cours à distance, l’arrêt des activités sportives, culturelles et festives ont favorisé l’isolement et la détresse psychologique. La situation économique a précipité les plus fragiles dans la précarité. Un drame humain se joue que nous ne devons pas occulter".

