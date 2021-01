Lyon : une étudiante a tenté de se défenestrer dans le 5e arrondissement mardi soir

Les drames étudiants se succèdent à Lyon. Dans la nuit de vendredi à samedi, un étudiant de l’université Lyon 3 s’est défenestré du 4e étage de sa résidence universitaire à Villeurbanne. Mardi soir, c'est une étudiante qui a tenté de se défenestrer dans une résidence étudiante du 5e arrondissement de Lyon.

D'après Le Progrès, l'intervention de témoins aurait évité un nouveau drame mardi soir dans le 5e arrondissement de Lyon. "Elle a été prise en charge par les pompiers et conduite à l’hôpital", a confirmé le Crous de Lyon au quotidien régional.

Le week-end dernier, après le drame à Villeurbanne, Éric Carpano, le président de l’université Lyon 3 avait envoyé un mail aux étudiants et enseignants de l'université, rappelant que "la fermeture des universités, les cours à distance, l’arrêt des activités sportives, culturelles et festives ont favorisé l’isolement et la détresse psychologique. La situation économique a précipité les plus fragiles dans la précarité. Un drame humain se joue que nous ne devons pas occulter".

