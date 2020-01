Manifestation à Lyon : tramways et bus TCL perturbés

Le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites s'élance. Plusieurs lignes TCL sur le parcours sont limitées.

Pas de grève majeure du côté des TCL ce 9 janvier à Lyon, néanmoins, le cortège de la manifestation contre la réforme des retraits pas passer par plusieurs artères de la ville ce qui perturbe le trafic tramway / bus.

Ainsi le T1 circule en deux parties distinctes : une première entre Debourg et Place des Archives puis Part-Dieu et IUT Feyssine. Les stations de Perrache à Part-Dieu Auditorium ne sont plus desservies.

Par ailleurs plusieurs lignes de bus sont limitées : C4, C7, C9, C11, C12, C14, C25, 27, 35 et 69.

Le retour à la normale est prévu en début d'après-midi.