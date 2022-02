Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé ce jeudi à Belfort la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, de type EPR2, en France. Dont probablement deux dans la région, au Bugey (Ain) et à Tricastin (Drôme).

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi vouloir construire, d'ici 2050, six nouveaux réacteurs nucléaires EPR, de type EPR2. Il a aussi annoncé des études pour huit autres supplémentaires. La mise en service du premier EPR2 est espérée vers 2035, avec un début de chantier à l'horizon 2028.

"Nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires : finalisation des études de conception, saisine de la Commission nationale du débat public, définition des lieux d’implantation de trois paires d’EPR, montée en charge de la filière", a expliqué le président de la République, qui ne semble pas douter de sa réélection en avril prochain (l'élection présidentielle a lieu les 10 et 24 avril 2022) annonçant "une large concertation du public" qui "aura lieu au second semestre 2022 sur l’énergie, puis des discussions parlementaires se tiendront en 2023 pour réviser la programmation pluriannuelle de l’énergie".



14 réacteurs nucléaires actuellement dans la région

"Nous visons le début du chantier à l’horizon 2028, pour une mise en service du premier réacteur à l’horizon 2035. Ce délai de mise en œuvre justifie la nécessité de prolonger nos réacteurs actuels", a encore ajouté l'actuel président de la République.

Actuellement, il y a 4 centrales nucléaires dans la région (Bugey, Saint-Alban-du-Rhône, Cruas-Meysse et Tricastin) et 14 réacteurs nucléaires.

Deux des six nouveaux réacteurs EPR pourraient être dans la région, au Bugey, dans l'Ain, ou à Tricastin, dans la Drôme, comme Lyon Capitale vous l'annonçait dans son magazine de février 2022.

