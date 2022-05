Franck Debouk est le nouveau président de l'Université de Lyon. Il revient sur la finale nationale, à Lyon, de "Ma Thèse en 180 secondes",

Près de 600 doctorants et doctorantes de toute la France étaient sur la ligne de départ du concours "Ma thèse en 180 secondes". Ils n’étaient déjà plus que 58 à la demi-finale et mardi soir, à la Bourse du travail, dès 18h30, 16 finalistes s’affronteront à Lyon pour la 9e édition du concours de vulgarisation scientifique en France, organisé par le CNRS et France Universités avec l’Université de Lyon.

Bastien Marguet, doctorant en dernière année à l'Institut Matière Lumière de l'Université Claude Bernard Lyon 1, a été sélectionné pour aller à la finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes", dont Lyon Capitale est le partenaire média.

Pour Franck Debouk, président de l'Université de Lyon, le concours est "l'occasion de rapprocher la science de la société. Faire de la recherche, c'est bien mais la partager et la faire connaître est extrêmement important."

Pratique :

Pour découvrir les candidats et candidates à travers leurs prestations, et pour suivre la finale nationale en direct, rendez-vous sur le site internet du concours, ou sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de Ma thèse en 180 secondes