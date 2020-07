La circulation est annoncée très dense ce week-end sur les routes de France dans le sens des départs et des retours.

Dès vendredi, la circulation sera chargée sur les routes d'Auvergne-Rhône-alpes dans le sens des départs. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 11h à 17h et l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 14h à 20h. Samedi, la circulation sera difficile dans les deux sens. Dans celui des départs, la journée est classée rouge dans toute la France. Évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 9h à 12h et l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 18h. Dans celui des retours, c'est entre Marseille et Orange de 9h à 15h que des bouchons sont attendus.

Conseils pour le vendredi 24 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 14h à 20h ;

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 11h à 17h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 14h à 20h ;

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 12h à 20h ;

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 13h et de 19h à 23h (attente supérieur à 30 min) et très dense entre 13h et 19h (attente supérieure à 1h).

Dans le sens des RETOURS

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 11h à 20h ;

évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 9h à 20 h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange de 15h à 19h ;

quittez ou traversez les grandes agglomérations, notamment Montpellier, Clermont-Ferrand et Toulouse avant 15h.

Conseils pour le samedi 25 juillet

Dans le sens des DÉPARTS,

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ;

évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen de 11h à 13h ;

évitez l’autoroute A11 entre Le Mans et Nantes de 9h à 15h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 10h à 12h et entre Poitiers et Bordeaux de 8h à 16h ;

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 9h à 12h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 18h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne de 9h à 17h ;

évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 11h à 13h ;

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 5h à 10h et de 13h à 18h (attente supérieur à 30 min) et très dense entre 10h et 13h (attente supérieure à 1h).

Dans le sens des RETOURS,