Les premiers ralentissements de l'été sur les routes des vacances sont attendus à partir de vendredi après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les journées de vendredi et samedi sont classées oranges dans le sens des départs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A7 de Lyon à Marseille de 15h à 20h vendredi et samedi entre Salon-de-Provence et Marseille de 11h à 16h. Le sens des retours est lui classé vert, toute la fin de semaine.