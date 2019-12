Lyon : vous ne pourrez plus poser votre trottinette n'importe où

La ville de Lyon va mettre en place des nouvelles mesures concernant la location de trottinettes électriques. Il sera bientôt interdit de les garer n'importe où. Par ailleurs, leur nombre va être limité grâce à un appel à candidatures.

Lyon sort enfin des mesures pour contraindre les opérateurs de location de trottinettes électriques. La ville va instaurer un plan global de stationnement et créer au moins 2 000 places pour les trottinettes dans des secteurs comme le Presqu’île, le Vieux-Lyon, la Part-Dieu, les environs du parc de la Tête d’Or, la Préfecture et à proximité du parc Blandan et du parc de Gerland.

2 000 places installées

La ville précise : "La loi LOM prévoyant également la suppression des places de stationnements des voitures, 5 mètres en amont des passages piétons, cela permettra d’y créer des emplacements supplémentaires pour les trottinettes sur ces zones laissées vacantes. Une expérimentation est déjà en cours rue du Président Herriot". Par ailleurs, une fois ces 2000 places installées, les opérateurs "empêcheront la fin de location de leurs véhicules en dehors de ces emplacements".

Lyon rappelle qu'elle a publié un arrêté prévoyant une amende de 35 euros en cas de stationnement gênant de trottinette : "La police municipale agit au quotidien pour faire respecter ces règles. Ainsi, elle a procédé à plus de 250 verbalisations (dont 218 pour sanctionner la circulation sur trottoir et 41 pour stationnement gênant). Ce sont plus de 750 trottinettes gênant la circulation qui ont été enlevées (le rythme des enlèvements accélérant avec désormais 2 opérations organisées chaque semaine sur des journées aléatoires)".

4 000 trottinettes au maximum à Lyon

Actuellement, quatre opérateurs se partagent le marché à Lyon avec 7000 trottinettes déployées dans les rues. Lyon va lancer un appel à candidatures pour limiter le nombre d'opérateurs à deux, avec chacun une flotte maximum de 2 000 trottinettes, soit 4 000 dans la ville.

Lyon publiera un cahier des charges que devront respecter les candidats avec : "le nombre, les caractéristiques des véhicules, les zones géographiques ainsi que les règles de circulation et de stationnement à respecter pour prétendre à cette activité". Cette mesure entrera en vigueur une foi la loi LOM promulguée.