Lyon : vous allez pouvoir tester le nouveau e-Vélo'v à assistance

Durant quatre jours, le nouveau e-Vélo'v à assistance électrique va être proposé en test sur plusieurs stations. Comment en profiter ?

A partir du 20 février, 2 500 e-Vélo'v à assistance électrique seront déployés dans les rues de la métropole de Lyon. Pour en profiter, il faudra louer une batterie à 7 euros par mois ou 84 euros par an, en plus de la formule de base à 31 euros (soit un total de 115 euros par an pour profiter des e-Vélo'v au plein tarif).

Jusqu'au 25 janvier, il sera possible de tester le nouveau e-Vélo'v gratuitement dans plusieurs stations pour se forger son opinion :