Lyon : vignettes Crit'Air, vers la fin de la pédagogie ?

Dans le cadre de la circulation différenciée, la police du Rhône et les services de la préfecture ont mené une action de contrôle des vignettes Crit’Air des véhicules ce jeudi matin dans le 2e arrondissement. Et les premières contraventions sont tombées.

Une dizaine de fonctionnaires de police est sur le pont ce matin à l'angle du quai Gailleton et du pont de l'Université. À côté d'une machine de contrôle de pollution, les hommes en bleu verbalisent les véhicules les plus polluants non dotés d'une vignette Crit'Air. Pour les autres les policiers misent plutôt sur la pédagogie. “On fait encore pour les voitures neuves avec une vignette Crit'Air conforme. Mais il faut bien dire que ça ne va plus durer très longtemps parce que ça fait maintenant deux ans que le système est mis en place”, confie un fonctionnaire. La réalité c'est que beaucoup de voitures n'ont pas leur vignette. “50 % des véhicules du Rhône n'ont pas fait de demande, donc roulent sans vignette”, explique David Clavière, le préfet en charge de la défense et de la sécurité.

“Ça me met en colère parce qu'on est en train de tout interdire”

Chez les personnes arrêtées, ont dit majoritairement “comprendre ces contrôles”, malgré l'agacement de la perte de temps qu'ils engendrent sur la route du travail. “J'étais au courant et c'est normal que les voitures soient contrôlées. Mais la mienne a sa vignette 3. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi je dois attendre ici”, explique un homme dans sa voiture grise. Il repartira sans contravention. D'autres ont été verbalisés. Pour défaut de contrôle technique : 135€. Pour échappement supérieur aux normes de pollution : 135€. Mais aussi pour absence de vignette : 45€ pour les véhicules légers.

Forcément, ça n'a pas plus a tout le monde dont un conducteur d'une rutilante 2CV noire et bordeaux. “Ça me met en colère parce qu'on est en train d'interdire tout. Aujourd'hui, on veut rouler de manière sympa dans une voiture qui a son contrôle technique que j'ai fait hier. Elle passe ce contrôle et on nous remet quelque chose derrière comme cette vignette. Ça sert à quoi ? Surtout quand je vois le nombre de fonctionnaires que ça mobilise. Ce sont mes impôts qui payent”, s'est-il emporté face au préfet devant les caméras de télévision.

“Nos concitoyens veulent que l'on fasse plus pour leur santé”

“Vous ne croyez pas que c'est important de faire plus de contrôle parce que nos concitoyens veulent que l'on fasse plus pour leur santé”, lui a répondu David Clavière. Ce dernier a assumé de devoir verbaliser même les voitures de collection. “Ces voitures peuvent sortir tout le temps, mais pendant les épisodes de pollution elles doivent rester au garage. Ce monsieur dit ça, mais je suis certain qu’au-delà de l’agacement d’être verbalisé, il comprend”, a-t-il ajouté.

En tout, une dizaine de points de contrôle vont être mis en place dans la métropole de Lyon ce jeudi et 50 policiers vont être mobilisés. Si l'épisode de pollution se poursuit et s'aggrave, des mesures plus contraignantes pourraient être prises comme la restriction aux vignettes Crit'Air de 1 à 3. Selon Atmo, la pollution devrait fortement baisser ce vendredi.