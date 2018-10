Lyon : vers une grève des cantines le mardi 9 octobre

Un préavis de grève a été déposé pour le mardi 9 octobre. Il pourrait perturber le fonctionnement du service de restauration scolaire, prévient la ville de Lyon.

La ville de Lyon a prévenu les parents d'élèves de jeudi d'une possible perturbation du service de restauration scolaire le mardi 9 octobre 2018, en raison d’un préavis de grève national dans la fonction publique. Un mouvement de grève national interprofessionnel et porté par une intersyndicale composé de la CGT FO, Sud, FSU. Un mouvement “dans les tuyaux de longue date”, confie une source syndicale qui estime que “la mobilisation devrait être forte”. Les manifestants protesteront contre “la politique sociale du gouvernement sur les retraites, le service public et vis-à-vis des salariés et des chômeurs”.