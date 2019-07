Lyon : va-t-il y avoir une Fanzone pour Sénégal-Algérie ?

Un syndicat de police a demandé l'installation de fanzones dans les grandes villes afin de mieux sécuriser la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu vendredi entre le Sénégal et l’Algérie.

À Lyon, Paris, ou encore Marseille, après les débordements lors des deux dernières victoires de l'équipe d'Algérie, le syndicat Alternative Police avait demandé la mise en place de Fanzone pour la diffusion de la finale Sénégal-Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) qui aura lieu ce vendredi 19 juillet à 21h. Craignant une “recrudescence de violences” le syndicat a demandé la mise en place de ces espaces afin de “contenir et sécuriser une majorité de la population et de pouvoir avoir un dispositif de surveillance lors de la dispersion des supporters”.

La ville dit non

“Les fausses bonnes idées courent les rues”, a réagi Jean-Yves Sécheresse l'adjoint en charge de la sécurité à la ville de Lyon. “En soi, on peut imaginer qu'il puisse y avoir, à tel ou tel endroit, un rassemblement. Mais c'est très très coûteux en sécurité privée, en écran et en droits télés. Deuxièmement, il y a des délais. Ça ne s'improvise pas d'autant qu'il fait très chaud. Cela demande un approvisionnement en eau potable, etc.. Enfin d'un point de vue sécurité, il faut des agents privés, mais aussi un dispositif de police nationale à l'extérieur. Tout ceci me paraît considérable à organiser, très coûteux pour un rendement nul”, a déclaré l'adjoint de Gérard Collomb.

Concernant les événements de dimanche soir, l'élu lyonnais s'est félicité du travail de la “police municipale” en presqu'île. S’agissant des quais de Rhône, il a expliqué “que la police nationale n'a pas eu les renforts qu'elle devait avoir”. “D'après ce que l'on m'a dit, il y aura des effectifs en surplus vendredi”, a-t-il conclu.