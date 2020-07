Lyon va ouvrir des parcs bien plus tôt le matin pour profiter de la fraîcheur

La ville de Lyon a choisi d'ouvrir des parcs bien plus tôt le matin, pour permettre aux habitants de profiter d'une fraîcheur bienvenue durant l'été.

S'il est possible de profiter du parc de la Tête d'or ou celui de Gerland dès 6h30 du matin, de tels horaires étendus n'existaient pas pour tous les espaces verts de la ville.

Dans un contexte marqué par l'augmentation des jours de canicule et pour permettre aux Lyonnais de profiter de ces espaces de fraîcheur bien plus tôt, six nouveaux parcs seront ouverts à partir de 6h30, dès ce jeudi 16 juillet.

-parc Sutter (1er arrondissement)

-parc Bazin (3e arrondissement)

-parc Sisley (3e arrondissement)

-parc Poppy (4e arrondissement)

-parc de la Mairie (5e arrondissement)

-parc du Clos Layat (8e arrondissement)

"L’horaire de fermeture de 22h reste inchangé. Ces ouvertures anticipées permettront en période de fortes chaleurs d’améliorer le confort de vie des usagers de ces espaces verts, mais aussi celui des publics fragiles notamment les séniors", précise la ville dans un communiqué.