Lyon : une quarantaine d'organisations appellent à la régularisation des sans-papiers

Le collectif des sans-papiers de Lyon (CSP69) appelle à une manifestation samedi 16 octobre pour demander la régularisation de tous les sans papiers.

Le CSP69 et une quarantaine d'associations, partis et syndicats organisent une manifestation à 14h30 à partir de la place de la Comédie, devant l'hôtel de Ville. Le rendez-vous est donné à 14h30, pour demander "une régularisation pour tous·tes les sans papiers, le logement pour tous·tes et la fermeture des centres de ré­tention administrative."

Une manifestation qui intervient alors que la Métropole et la Ville de Lyon organisent la semaine de l'hospitalité, et que la réunion de présentation de cette semaine a été perturbée par des manifestants venus revendiquer de meilleures conditions d'accueil et la résorption du sans-abrisme sur le territoire.

Il y a un an le 17 octobre, une longue marche avait eu lieu entre Lyon et Paris pour demander la régularisation des sans-papiers, appelée "La Marche des solidarités".