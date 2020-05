Lyon : une pétition pour laisser le parc de la Tête d'Or à l'état naturel

Après deux mois de fermeture, la nature a repris ses droits dans le parc de la Tête d'Or à Lyon. Une pétition d'habitants demande à la ville de laisser les choses ainsi.

En l'espace de deux mois, les pelouses du parc de la Tête d'Or sont devenues des prairies. Dans les herbes hautes, animaux et oiseaux ont trouvé refuge. Si la ville compte bien profiter de cette situation pour laisser des espaces ainsi, les tondeuses vont bientôt raccourcir l'herbe pour accueillir du public.

L'association Nature et Cité qui regroupe des habitants du quartier de la Cité Internationale vient de lancer une pétition : "Après le confinement, laissons la nature intacte au parc de la Tête d'Or !" (voir ici).

Ils demandent ainsi : "que la pelouse ne soit pas coupée ; que l'on respecte la biodiversité qui s'est créée pendant ces deux mois ; que ces espaces soient mieux protégés du piétinement par les nombreux visiteurs du parc et que l'entretien des jardins publics laisse plus de place aux espèces endémiques, et limite les interventions mécaniques et chimiques".