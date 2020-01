Lyon : une nouvelle manifestation aux flambeaux organisée

L'intersyndicale du Rhône va organiser une nouvelle manifestation aux flambeaux pour protester contre la réforme des retraites.

Jeudi 23 janvier, une manifestation aux flambeaux avait été organisée à Lyon par l'intersyndicale du Rhône contre la réforme des retraites. Selon les participants, 3 000 manifestants s'étaient retrouvés à la lumière des torches dans le quartier de la Part-Dieu, 900 selon la police.

L'intersyndicale composée de la CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, CNT SO, UNEF et UNL appelle à un nouveau rassemblement de ce genre le 5 février place Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. Le cortège aux flambeaux se rendra ensuite à Bellecour. La circulation devrait perturber sur ces secteurs et sur le long du parcours.

Une autre manifestation sera organisée le lendemain, jeudi février à 11h30, avec un rassemblement à hauteur de la manufacture des Tabacs pour se rendre à Bellecour.