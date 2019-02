Lyon : une nouvelle espèce au zoo du Parc de la Tête d'or

Le Jardin zoologique de Lyon, situé au Parc de la Tête d’or, a accueilli il y a quelques jours une nouvelle espèce. L’Elaphode est une espèce originaire du sud de la Chine qui annonce le début du projet forêt d’Asie.

L’Elaphode est un petit cervidé qui peut atteindre la taille de 60cm de haut, originaire du sud de la Chine. Il est d’ores et déjà possible de lui rendre visite au Parc de la Tête d’or. Le jeune mal, est arrivé au Jardin zoologique de Lyon il y a quelques jours. Il nous vient tout droit d’un autre zoo situé en Angleterre entre Lichfield et Leicester. Le petit animal ne restera pas seul longtemps. Il est prévu, dans le cadre du programme d’élevage, qu’une femelle le rejoigne assez rapidement. Le zoo de Lyon est le troisième de France à accueillir un l’Elaphode, également appelé cerf huppé (Elaphodus cephalophus michianus).

Il est possible de retrouver ce nouvel arrivant dans l’ancien enclos de lours à lunettes décédés en novembre dernier. C’est la première espèce d’un gros projet de forêt d’Asie qui devrait voir le jour en 2020.